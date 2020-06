Le temps d’après ou plus jamais ça.

Et si le temps d’ après n’était pas seulement une utopie ? mais un réel possible et si les solutions pour une justice économique, sociale, écologique existaient déjà ?



Voici quelques réflexions inspirées par cette épidémie qui au-delà de la crise sanitaire remet en cause les principes fondamentaux pour un monde plus égalitaire. Exitera-t-il un avant et un après COVID 19, réponse avec Hélène DUC, membre du CCFD Terre solidaire