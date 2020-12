Le temps de l'Avent un temps pour croire en l'impossible : "Va, je serai avec toi"

LA FOI : CHEMIN DE LIBÉRATION

Le Père Sébastien Antoni, religieux assomptionniste, introduit cet échange en évoquant la figure d'Abraham qui, en quittant son pays pour répondre à l'appel de Dieu, nous invite à un voyage intérieur, à "oser quelque chose qui nous bouscule".

Selon le Père Antoni "même si on ne connaît pas le bout du chemin il y a du bonheur, il y a ce que Dieu veut nous donner".

Au regard de la pandémie actuelle qui peut parfois nous effrayer et nous faire perdre pied il précise, plein d'espérance, que "justement la foi c'est la confiance".

Moïse, comme Abraham, nous invite à nous mettre en route vers un "chemin de libération", pour quitter toute forme d'esclavage.

"Le Seigneur me veut libre"

Pour atteindre ce "mouvement de libération", si cher à Dieu, le Père Antoni nous invite à entrer "dans ce que la parole nous propose pour conquérir cette liberté".

Pour cela il peut être intéressant, notamment, de se prévoir des temps de silence pour sortir quelques instants de notre quotidien bien rempli.

DIEU VEUT NOTRE BONHEUR

La "mise en route" de nos vies n'est pas simple et reste un chamboulement pour chacun de nous.

Marie et Joseph en sont l'exemple. Un couple profondément bouleversé dans ses projets et qui, avec l'Annonciation, acceptent "ce chemin que Dieu leur propose" sans que cela soit "simple ou facile bien au contraire".

Le Père Antoni souligne l'importance de voir ces personnages fondamentaux de la Bible dans toute leur humanité. Humanité à laquelle nous devons nous unir, nous rapprocher car "c'est dans l'humanité la plus complexe que le Seigneur peut surgir, que le Seigneur veut venir et grandir".

Dieu s'adapte continuellement à notre condition et nos faiblesses d'Homme car il est avant tout Miséricorde. Pour le Père Antoni "Dieu ne peut pas se résoudre à ce que nous soyons malheureux. Tout comme l'Église qui est servante de la liberté du peuple."