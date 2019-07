Le temps des audaces - Vivre aujourd'hui des dons extraordinaires du St Esprit

Le Père Baudouin Ardillier est frère de la Communauté de St Jean, curé de paroisse à Avignon et à l'initiative de nombreux projets d'évangélisation.



Une rencontre avec le Saint Esprit a bouleversé sa vie de religieux et le conduit à prêcher au coeur du Renouveau Charismatique.



"Le temps des audaces"' aux Editions des Béatitudes -13 E- à retrouver en libtairie et en ligne.