Le traumatisme spirituel

L'abus d'un enfant ne concerne pas seulement son "enveloppe extérieure", mais les profondeurs de son être.



L'abus passe par un phénomène d'emprise qui anéantit les défenses psychiques et rationnelles. Il peut ainsi remettre en cause tout le processus par lequel l'enfant/le jeune donne sens à son existence. Il faut alors parler aussi d'abus spirituels (une notion plus large que celle d'abus commis par un religieux)