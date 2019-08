Le triangle cistercien 1/4 - Le monastère de Poblet en Catalogne

Première partie d'une série de quatre émissions à la découverte du Triangle Cistercien en Catalogne. Entre Barcelone, Taragonne et Lleida, se trouvent trois monastères cisterciens, véritable joyaux de l'art Roman et Gothique Catalan.

Nous commençons aujourd'hui par le plus prestigieux et le plus célèbre. Le monastère de Poblet classé au Patrimoine Mondial de l'Unesco. Le père Joseph Marie Recasens, moine de Poblet nous fait visiter son monastère.