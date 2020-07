Le verbe et le commencement

PAROLES DES HOMMES, PAROLES DE DIEU



Paroles des Hommes et Paroles de Dieu, deux thématiques qui se recoupent et que le père Dominique Nicolas a choisi d'aborder avec tout d'abord le commencement. Le début, le renouveau est essentiel et porteur de sens. Toutefois, il n'est rien sans la seconde thématique de l'émission : le verbe, ou la parole de Dieu. Quelle est elle pour les trois grandes religions monothéistes ? Qu'est-ce que la parole de Dieu représente pour ses suivants ?