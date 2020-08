Une boucle entre Le Pouzin et Le Vieux Rompon, sur 12kms. Il est préférable de partir en matinée l'été, être bien chaussé car quelques endroits rocheux sont plus délicats. Jacques Lacroix nous accompagne et partage son coup de coeur.



Une belle balade par ses aspects géologiques surprenants,des lieux chargés d'histoire de la chrétienté !