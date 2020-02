Lectio divina Fin

Pas à pas empruntons l’itinéraire de la lectio, meditatio, oratio, contemplatio, et actio vers une compréhension renouvelée et enrichie de la parole divine. Une parole qui me rejoint dans le plus intime de ma vie, tel que je suis, là où je suis. Avec Sœur Marie-Monique, ouvrons notre évangile de St Jean 19 – 28-37 et découvrons combien les mots de la bible sont vivants et interpellants.