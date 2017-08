L'encyclique d'un pape sud-américain pour mieux saisir la portée universelle de la foi catholique

L'encyclique Laudato Si' est signée de la main d'un pape argentin et s'appuie sur les travaux préparatoires réalisés par Peter Turkson, cardinal ghanéen. Ce que n'ont pas manqué de salué les militants de la mouvance écologistes. Fabien Revol, avec les membres de l'association lyonnaise Chrétiens et pic de pétrole ont étudié leurs réactions, qu'ils ont recensées en vue d'un ycle de conférences au sein de la Chaire Jean-Bastaire de l'Université catholique de Lyon (UCLy). Et dans l'ouvrage "La réception de Laudato Si' dans la militance écologiste" (éd. Cerf).



Le point de vue des pays du sud

C'est la grande originalité de l'encyclique, cette façon d'insister sur le lien étroit entre respect des plus pauvres et respect de la planète. "La planète est le nouveau pauvre que les chrétiens doivent avoir en tête", explique Fabien Revol.

Beaucoup y ont vu la marque d'un auteur sud-américain. "Les problématiques qu'il évoque sont plus celles de ces pays-là que des nôtres en Europe occidentale, par exemple." Pour certains, Laudato Si' est même une façon pour le pape de rendre hommage à la théologie de la libération. Un courant de pensée qui a fortement imprégné l'Église et la société dans les pays latino-américains. Un "point de départ espérance des pauvres."

Comment la lire pour nous européens?

Le pape François s'est appuyé sur les travaux du cardinal Peter Turkson, cardinal ghanéen. Il est le président du Conseil pontifical Justice et Paix et préfet du nouveau dicastère pour le service du développement humain intégral (depuis août 2016).

Comment lire un texte ainsi orienté lorsque l'on vit dans une société occidentale développée? Pour Fabien Revol, l'encyclique "invite à un certain décentrement", elle oblige à "prendre conscience de l'universalité de ce que propose la foi catholique".