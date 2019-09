Léonie, la sainteté inattendue 3/3

Léonie, la "pauvre Léonie" attire à elle des milliers de chrétiens qui se reconnaissent dans sa fragilité. La troisième fille de Louis et Zélie Martin sera peut-être un jour déclarée sainte. Mais quels sont les traits de sa personnalité spirituelle que nous pouvons retenir? Persévérance, joie, esprit d'enfance et confiance... Rapide portrait spirituel avec Guy Fournier, diacre et adjoint au recteur du sanctuaire d'Alençon.