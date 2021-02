Les aidants familiaux - 10 mars 2021 à 19:30

Etre aidant familial, un rôle non choisi que le handicap d'un proche vous conduit à assumer. C' est ainsi que Stanislas et Mathilde de Tourtier présentent au micro de Béatrice Guillet leur mission, leur vocation . Ils sont parents de quatre enfants. Mathilde leur fille ainée, 23 ans est porteuse de handicap Leur expérience familiale, celle d edevenir aidant familial constitue un rôle aux mille visages.

. Comment vivent-ils cette situation ? quand Ils partagent leur expérience ils aiment à dire que c'est à la fois une contrainte parfois bien déroutante et lourde; et aussi tout autant ... un chemin vers la sainteté !