Les chants sacrés Schemelli / Bach (2)

Publié à Leipzig en 1736 par George Schemelli, le recueil de chants sacrés qui porte son nom a bénéficié de la collaboration de Jean-Sébastien Bach lui-même, pour de nombreuses mélodies inédites et leur harmonisation. Ils associent texte et musique avec élégance et simplicité, ils sont un véritable catéchisme vivant à vocation populaire, encore d'actualité aujourd'hui.