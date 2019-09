Les chic-ouf ou une joie contagieuse

A la veille des vacances les grands-parents s'activent pour préparer la maison et accueillir leurs petits-enfants. Chic car leur présence est une cure de jouvance. Le rythme n'est plus même et les journées sont bien remplies. Alors ouf lorsqu'ils retrouvent leur parents même si il y a une envie qu'ils reviennent déjà..... Un témoignage du diacre Gilbert Girieux.