Les confirmands de PARM

Une maison de vie et de partage, mais aussi un lieu familial où les chrétiens marchent d'un si bon pas que quatre d'entre eux ont été confirmés le 23 octobre au patronage St Joseph de Saint Etienne, reportage de Anne Bois dans la maison PARM.

Encore un grand merci à Anne Berger et au père Dominique Dusang pour leur disponibilité, merci à tous les résidents de PARM pour leur accueil et vous pouvez retrouver la répétition de la confirmation dans notre émission vitamine C en podcast édition du 28 octobre.