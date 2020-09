Les conséquences de la pandémie sur nos communautés chrétiennes… Quelle reprise et dans quelles conditions?

Après avoir évoqué ce qui reste saillant à l’issue de cette expérience inédite de confinement ( un point sombre et un point positif), les trois invités ont dégagé quelques axes prioritaires pour la vie de leurs communautés ( la vie liturgique, sacramentelle, la solidarité … ); leurs points de vigilance, leurs motifs d’Espérance.



Trois invités:

pasteur Marc Schaefer, (Eglise protestante unie de France (Edfup;) pasteure Gwyneth Cairns ( communauté de la Renaissance, Eglise évangélique pentecôtiste ) et père Xavier Gué, prêtre catholique.