Les cultes protestants sur internet

Vincent Christeler, pasteur à Saint-Etienne, évoque, au micro d'Antoine Caballé, les Cultes désormais écoutables sur internet et réalisés en collaboration étroite avec les autres pasteurs du Consistoire. L'idée en est venue suite à la situation sanitaire de confinement qui ne permettait pas à tous de venir assister aux célébrations. Ces Cultes sont archivés et pour l'instant leur réalisation hebdomadaire est maintenue.

On peut écouter ces Cultes sur internet à protestants42.org adresse du site de l'église protestante unie Saint-Etienne-Forez.