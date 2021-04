Les dernières épreuves d'Ignace de Loyola

Onpoursuit notre rencontre avec Ignace de Loyola et les deux derniers boulets qui vont orienter autrement sa vie : la décision de se constituer en Congrégation religieuse avec le voeu d'obéissance qui réunit ses membres puis la fin de sa vie à Rome : le pèlerin ne voyagera plus qu'en écrivant des lettres à ses compagnons qu'il envoie aux quatre coins du monde...



On retrouve le Père Claude Charvet suivi d'une discussion avec le Père Eric de Bonnechose, le Père orthodoxe Jean-Claude Gurnade et le Pasteur Samuel Duval.