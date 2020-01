Les EDC "Entrepreneurs et dirigeants chrétiens"

Nous avons eu la joie de recevoir Guillaume de Clermont, pasteur de l’Église protestante unie de France et président de la région Ouest ainsi que Vincent Thubert, chef d’entreprise catholique et président de l’équipe des EDC de Tours sur le thème des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Ce groupement, né en 1926 dans le but d’apporter un élément de morale au sein du monde du travail, est passé par plusieurs sigles, avant de devenir en 2000 le groupement qu’il est aujourd’hui, c’est-à-dire une entité œcuménique, non syndicale, regroupant des dirigeants catholiques, protestants et orthodoxes (en tout environ 3000) soucieux d’œuvrer au bien commun au sein de leurs entreprises par le biais d’une doctrine sociale basée sur des valeurs chrétiennes. Pour ce faire, des équipes locales d’une dizaine de personnes (hommes et femmes) se rencontrent mensuellement pour échanger sur leurs pratiques et partager des moments difficiles ou non. Le but commun étant de mettre l’humain au cœur de l’entreprise. Des assises régionales (20 régions) et nationales sont organisées régulièrement pour définir les orientations communes.