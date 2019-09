Les évangiles - Intégrale

Evangile vient d’un mot grec qui signifie "bonne nouvelle". Pour les chrétien ce mot désigne la venue du Christ, Fils de Dieu, venu sauver tous les hommes. Par extension ce mot, écrit avec une minuscule, désigne les quatre textes qui relatent la vie, la mort et la résurrection de Jésus.

Pourquoi y-a-til 4 évangiles?

Que sait-on du Nouveau Testament ? (Source Croire.com)

Il s'agit d'une encyclopédie, un outil très précieux pour mieux comprendre la nature des textes bibliques, le monde dans lequel ils ont été écrit et comment nous pouvons les aborder aujourd’hui.

Cet ouvrage présente, dans une langue accessible à un large public, l'ensemble des connaissances disponibles sur le Nouveau Testament. Après une présentation générale de la situation religieuse, sociale, politique, économique de la Palestine au temps de Jésus et de ses disciples, ainsi que des écrits datant de cette époque, l'auteur commente livre par livre tous les écrits du Nouveau Testament : présentation globale du livre, commentaire suivi du texte avec arrêt sur un certain nombre de difficultés ou particularités, questions relatives à l'auteur, la date de rédaction, le milieu de composition du livre e enfin repérage des principaux problèmes posés par le texte avec exposé des thèses et choix personnel de Brown. Un ouvrage synthétique d'une très grande valeur.

La traduction française de cet ouvrage est présentée par Pierre Debergé, doyen de l'Institut catholique de Toulouse, qui en aussi assuré la révision et a complété la bibliographie en français.

Raymond E. Brown est reconnu comme un des meilleurs spécialistes mondiaux du Nouveau Testament. Professeur émérite d'études bibliques à New-York, il a reçu plus de trente distinctions des universités catholiques et protestantes dans le monde. Président de plusieurs sociétés d'études bibliques aux Etats-Unis et en Europe, il a été appelé par deux papes à faire partie de la Commission biblique pontificale. Son oeuvre, immense, regroupe plus de trente-cinq ouvrages et de très nombreux articles. Il est mort en août 1997, quelques mois après la sortie de cet ouvrage.

Septembre 2001 ; Raymond Edward Brown, préfacé par Pierre Debergé, Bayard