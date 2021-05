Les Evêques et les vicaires généraux de la région se rassemblent à Valence

Comment mieux former les prêtres ? Les Vicaires généraux et les évêques de la région Rhône Alpes rassemblés mercredi à Valence pour un temps de formation et un moment de convivialité. On en parle avec nos trois invités cette semaine dans Vitamine C. Au programme également, un nouveau conseil presbytéral dès dimanche dans les barronies pour l'EPUF.