les évolutions dans l'Education Nationnale

On parle beaucoup de l'institution Eglise, mais qu'en est-il de l'institution scolaire ou d'autres institutions?



L'éducation nationale a bénéficié de très nombreuses circulaires... et pourtant la résistance à signaler reste un fait, et la non-vérification des antécédents judiciaires a pu s'avérer catastrophique.... Mais avec l'Eglise, ce st les deux seules institutions qui ont commencé à mettre en place une prévention efficace.