Les femmes de Saint Paul

Bien souvent maintenant on s’interroge sur la place des femmes dans l’église. Le Père Jean- Claude nous fait découvrir « les femmes de St Paul », en feuilletant avec nous le livre de Chantal Reynier. Nous allons découvrir de beaux portraits de ses femmes, véritables collaboratrices de l’apôtre des Nations. Enfin nous retiendrons de ce parcours autour de ces femmes, le renversement radical qui est mis en œuvre par St Paul.

On le retrouve suivi d'une discussion avec le Pasteur Samuel Duval, le Pasteur Eric de Bonnechose et le Père jésuite Claude Charvet.