Les fêtes de la Vierge Marie

On parle toujours de la Vierge Marie avec les 6ème/5ème du collège des chartreux de Lyon et le Père Ronan Dyèvre. Marie a plusieurs noms et plusieurs fêtes dans l'année, comme celle du 22 août où elle est Reine de l'univers. Et puis une question nous entraîne à parler de la bible et comment elle a été écrite.