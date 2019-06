Les grandes étapes du mariage juif

Comment se déroule un mariage, dans le judaïsme ? Quelle est la symbolique des différentes étapes que vont vivre les futurs époux ? Elise Chardonnet et ses invités se penchent sur une cérémonie fondamentale de la vie juive, dans laquelle l'engagement et le religieux se mêlent à la fête.



Invités : Ruth Ouazana et Michaël Barer, conférenciers sur la connaissance du Judaïsme au sein de l'association "Les racines de demain", qui a pour objectif de favoriser le dialogue citoyen et d’aider à la lutte contre les préjugés, par le dialogue et la découverte des religions, dans le respect des valeurs républicaines. http://lesracinesdedemain.org/