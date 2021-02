Les jeunes catholiques font-ils le Carême ?

Ce mercredi 17 février 2021, mercredi des Cendres, nous entrons en Carême. Un temps de préparation de quarante jours à la fête de Pâques, cœur de la foi chrétienne, qui célèbre la résurrection du Christ. Ces quarante jours nous permettent de revivre avec le Christ au désert les quarante années de la marche des Hébreux vers la terre promise. C’est la même expérience d’intimité avec Dieu que souhaite revivre toute la communauté des croyants, baptisés ou catéchumènes, alors qu’elle se met en route vers Pâques. Les jeunes catholiques du Diocèse de Reims et des Ardennes vivent eux aussi pleinement ce moment. On a rencontré Gabriel, 15 ans, qui côtoie la paroisse Saint-Remi ; Lucie, 15 ans, qui fréquente la paroisse Saint-André ; Eugénie, 21 ans, qui se rend régulièrement à Saint-Maurice ou à la cathédrale de Reims ; et Justine, 16 ans, du Diocèse de Châlons ; pour leur demander ce que réprésente le Carême à leurs yeux.

Souvent envisager comme un temps de pénitence, le Carême ce n'est pas que ça... C'est aussi un temps de conversion, caractérisé par le partage et la prière. Ainsi les jeunes rencontrés nous ont dit comment ils comptent vivre ces 40 jours qui nous conduiront jusqu'à la fête de Pâques.

La période du Carême, a commencé aujourd'hui mercredi 17 février, mercredi des Cendres, et se déroule jusqu'au dimanche 4 avril, dimanche de Pâques. Dans le Diocèse de Reims et des Ardennes, vous pouvez vivre le Carême en fraternité avec la proposition "Carêm'En'Frères" qui vous emmènera chaque jour à la rencontre d'acteurs de la vie diocésaine et qui vous permettra aussi de retrouver les conférences de Carême hebdomadaires proposées par l'Archevêque Monseigneur Eric de Moulins-Beaufort, en vous inscrivant ici.