Les livres pour Noël avec Jean Christophe DEMARIAUX

Jean-Christophe Demariaux nous propose une sélection de livres et de DVD pour les petits et les grands pour les fêtes toutes proches !

Des idées de cadeaux pour celles et ceux que vous aimez, à trouver à la librairie Culture et Foi 20 rue Berthelot à Saint-Etienne et au Centre d'Information Catholique, rue Léon Nautin, à côte de l'église Saint-Louis. Vous y serez accueillis par Jean-Christophe et son équipe.