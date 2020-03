Les mesures contre l'épidémie du Coronavirus à la messe

La responsabilité et la Foi



Chers amis de RCF 41, je me permets de reprendre pour vous dans ses grandes lignes la chronique récente de l’évêque de Nanterre Mgr Rougé à propos des mesures prises par la plupart des diocèses, dont le nôtre, contre l’épidémie de coronavirus. La voici :

« L’épidémie de coronavirus a conduit un certain nombre [de diocèses] à prendre des mesures de précaution pour participer à l’effort collectif contre la contagion. Notre première mission est bien sûr de prier pour les malades et les soignants, ainsi que pour les victimes et leurs familles en deuil. Nous avons aussi à demander instamment au Seigneur de nous délivrer de tout péril et de tout mal. Mais cela ne nous empêche pas de faire preuve d’esprit de responsabilité, en bonne intelligence avec les pouvoirs publics, dès lors que leurs demandes sont légitimes et proportionnées.

[…]

A propos des recommandations – provisoires – sur la manière de recevoir la communion, certains ont posé une question légitime : un mal pourrait-il provenir de la communion au corps du Christ, le Fils de Dieu lui-même venant en nous et pour nous ? Il nous faut bien saisir en réalité que, par son incarnation, Jésus partage tout de notre condition humaine, y compris notre vulnérabilité. Par la consécration, le pain et le vin deviennent le corps et le sang du Christ tout en gardant l’écorce extérieure du pain et du vin avec leurs caractéristiques concrètes. La célébration de la Messe par des prêtres réels avec des fidèles réels, potentiellement malades ou contagieux, renforce cette logique d’incarnation. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, prendre en compte le risque sanitaire lié à la célébration liturgique, ce n’est pas manquer de foi mais au contraire exprimer notre foi en Jésus-Christ vrai Dieu et vrai homme. »

Merci à Mgr Matthieu Rougé pour ces rappels de bon sens théologique. Prions le Seigneur d’éloigner ce fléau, sans oublier de prier et d’agir pour ceux qui vivent des souffrances plus immédiates et plus injustes du fait des hommes, par exemple les réfugiés qui se pressent aux frontières de la Grèce, et restons ouverts à tous les appels du Seigneur pour bien vivre ce Carême !