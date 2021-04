Les obsèques (1)

Célebrer des obsèques chrétiennes en 2021 : Quel en est le sens, le contenu ? Le contexte culturel de 2021 est bien différent de celui de 1960. Autrefois, l’Eglise catholique influençait largement la culture et l’organisation des obsèques. Désormais, le choses se sont tellement modifiées : la mort doit se cacher ! Porte parole d’une conférence de Sœur Bénédicte Mariolle, lors d’une formation dispensée aux prêtres du diocèse, Jean-Marie Richard répond aux interrogations de Philippe Vaille Brunet.

Aux premiers siècles de l’Eglise, les célébrations se déploient avant et après le décès. Elles sont assurées par la famille et le voisinage écclésial : Il s’agit de porter à bout de bras vers la résurrection la personne qui est entrain de franchir cette étape de la vie… De nos jours, tout se déroule très vite, après le décès. il serait bien nécessaire de retrouver un certain itinéraire depuis la maison ( lieu de l’incarnation) à l’église( lieu de mémoire de la résurrection) et au cimetière( lieu de l’attente)…La foi chrétienne impose de ne pas ignorer le corps de la personne promise à la résurrection ; et de manifester la présence d’une part d’Eglise proche qui ne se résume pas à la fonction de présidence… Un sens qui appellerait un ajustement des manières de faire .