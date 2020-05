Les sacrements

B. VAN VYNCKT et Ph. ROBERT échangent sur la complémentarité des deux formes que prend aujourd'hui le sacrement de réconciliation : une démarche individuelle et un événement communautaire.

D’un côté, les monastères, les sanctuaires, etc., autant de lieux favorables à l’écoute et à l’aide spirituelle qui peuvent (r)ouvrir dans l'intime le chemin du sacrement de réconciliation. De l’autre les paroisses, où se déploie la pédagogie des célébrations pénitentielles. L’évangile du fils (du Père ?) prodigue (Lc 15) en suggère le déroulement, et invite chacun à se mettre en route, au milieu de ses frères. Non pour rétablir une belle image de soi, mais pour retrouver le goût de vivre et d’agir, en se sachant aimé tel qu’il est.