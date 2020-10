Comme son nom l’indique, la Toussaint est la fête de tous les saints. Chaque 1er novembre, l’Église honore ainsi la foule innombrable de ceux et celles qui ont été de vivants et lumineux témoins du Christ. Les saints et leur culte, des propos du père Jérôme Boucher, accompagnateur spirituel de la pastorale liturgique et sacramentelle du diocèse de Besançon.