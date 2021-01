Les Saints sont-ils des super-héros ?

Les saints sont à nos yeux synonymes de perfection, de pureté et même s'ils sont des Hommes comme nous, ils sont souvent des êtres à part. Le Christ nous invite à ne pas avoir peur et à cheminer vers la sainteté chaque jour ! Quelles en sont les caractéristiques, comment y accéder ? Le père Rémi Griveaux, récemment devenu curé et recteur d'Ars répond à ces questions à la lumière du Saint Curé d'Ars, au micro de Pauline de Torsiac dans Le b.a.-ba du christianisme.

Devenir le 12ème curé d'Ars

Le père Rémi Griveaux est arrivé en août 2020 à Ars. Pas simple d'être le douzième Curé d'Ars, dans les pas du premier qui aujourd'hui est saint !

En plus, d'être saint , le Curé d'Ars est également le saint patron des prêtres et a été proposé par Jean-Paul II puis Benoît XVI comme "exemple".

Une pression non-négligeable pour le père Rémi Griveaux mais pas plus "que de se voir en face de Dieu et en face des Hommes [...] en effet le défi est énorme et on le reçoit tel que Dieu nous le donne" exprime-t-il.

Pour lui ce qui a fait la sainteté du Curé d'Ars c'est " le fait de répondre au quotidien sans aucune restriction, en donnant tout, à ce que Dieu demandait" raconte le père Griveaux.

"Pour moi un saint c'était un type qui était à genoux et qui ne bougeait pas, c'est pas drôle, j'avais plutôt envie de faire du foot."



La sainteté c'est vivre avec Dieu

La sainteté passe par des actes extérieurs ou intérieurs concrets de bienveillance, d'amour et de charité mais c'est aussi et surtout un choix de vivre avec Dieu. Pour l'Église il faut, pour être saint, atteindre une "perfection chrétienne". Le recteur d'Ars explique que la perfection chrétienne "ce n'est pas d'être irréprochable aux yeux des Hommes, le pauvre Curé d'Ars avait des défauts et on pouvait lui reprocher des pêchés, par contre il a constamment tâché d'adhérer à la volonté de Dieu et c'est ça la perfection : c'est être parfait dans l'adhésion du Oui à Dieu".

"Les saints n'ont pas tous bien commencé, mais ils ont tous bien fini."