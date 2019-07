Tous les mercredis à 11h15

Il tire son nom de la formule latine "Jube domine benedicere" (que l'on traduit : daigne Seigneur me bénir). Tout cet été découvrons cet élément architectural qui séparait les fidèles de l'autel, et sa place dans les églises du Moyen-Age et à la cathédrale de Bourges en particulier, avec René Bardiot et Roger Douillard.