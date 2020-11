Les Semaines Sociales de France : un événement pour tenter de réparer une société morcelée

Les 27, 28 et 29 novembre prochain, se dérouleront sur le web (Covid oblige) les 94èmes Semaines Sociales de France. Un lieu de formation, de débat et de propositions sur les grands enjeux de société au travers de la pensée sociale chrétienne. Présentation avec Geoffroy d’Aillières, responsables de l’antenne Angevine et le Père Jean-Marie Gautreau, prêtre du diocèse d’Angers.