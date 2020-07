Les signes extérieurs religieux

PAROLES DES HOMMES PAROLES DE DIEU



Et si les signes religieux extérieurs devenaient des signes de richesse ? Les religions permettent d'épanouir le vivre ensemble et beaucoup de choses positives peuvent nous rapprocher et c'est dans ce but qu'il faut travailler...

C'est ce que nous découvrons dans cette émission proposant un échange à trois voix.