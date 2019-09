Les soirées Et après, le cinéma pour partager et grandir ensemble

Et si le cinéma vous permettait de rencontrer Dieu?

À Saint-Étienne, chaque dernier mardi du mois, une séance de cinéma sert de point de départ à un temps de rencontre pour mieux se connaître soi-même, et peut-être percevoir le divin: ce sont les séances "Et Après" proposées au cinéma Le Méliès Jean Jaurès.

On écoute Michael Seytre qui fait partie des organisateurs.