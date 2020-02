Li Bone Novèle - 28 février 2020 à 19:30

Gilles Monville

Prof de français à la retraite, professeur de wallon au CRIWE de la Ville de Liège, guide en wallon au Musée de la Vie wallonne et au Trésor de la Cathédrale de Liège, membre de la Société de Langue et de Littérature wallonnes, Gilles Monville multiplie les casquettes et s'assure wallon jusqu’au bout de la langue !