Libre de choisir

LE LUNDI A 19H15

La vocation est un maître mot dans la vie humaine et chrétienne. Le Christ nous dit par sa vie que tout homme porte en lui une vocation à aimer. Il n’a jamais cessé d’appeler des hommes et des femmes qui, à travers les siècles se sont mis à sa suite pour révéler sa présence, son amour, pour servir l’humanité. L’émission « Aux carrefours du monastère invisible » rassemble sur les ondes tous ceux qui ont à cœur de prier pour les vocations. Ils mettent ainsi en œuvre la parole du Christ : « La moisson est abondante mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le Maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Habituellement, cette émission comporte des infos sur les vocations, une méditation sur la Parole de Dieu et une prière. Père Marc Hémar, responsable du service des vocations du diocèse de Châlons.