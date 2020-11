Liturgie dominicale du dimanche 8 novembre 2020

En cette période de confinement, RCF Jerico Moselle vous accompagne en ce dimanche, en vous proposant de prier et de méditer autour des textes de la liturgie de ce jour, en partageant aussi la prière de l'Eglise.

Ce temps de prière a été réalisé par les services de la pastorale liturgique, de la pastorale des jeunes et de la communication, avec la paroisse Notre-Dame de Metz et son curé Jean-François Mertz qui donne l'homélie.