Lourdes, le miracle du service

Chaque année des milliers d'hommes, de femmes et d’enfants convergent vers un petit village devenu l'un des plus grands centres de pèlerinage du monde : Lourdes. Lieu de guérisons inexpliquées ou de miracles et de grâces pour les croyants, la cité mariale s'est dernièrement illustrée dans un magnifique documentaire signé Thierry Demaizière et Alban Teurlai. Le succès du documentaire montre que le message de Lourdes interpelle de plus en plus nos contemporains. Quête de sens ? De fraternité ? De compassion ? Et que serait le message de Lourdes sans l'exemple donné par les hospitaliers, ces bénévoles au services des pèlerins ?

RCF PARTENAIRE DU SPECTACLE MUSICAL "BERNADETTE DE LOURDES" - Consacrer un spectacle musical d'envergure à la simple jeune fille qu'était Bernadette Soubirous, voilà un pari audacieux ! Les chants signés Grégoire rendent compte de la beauté et de la profondeur du message de Lourdes et de son universalité. Projet ambitieux, "Bernadette de Lourdes" est représenté à partir du 1er juillet 2019 dans la cité mariale.

Le message de Lourdes

À l’ombre de la grotte de Massabielle, plus de 160 ans après les apparitions de la "belle dame" à la jeune Bernadette Soubirous, le message de Lourdes résonne encore, et semble plus que jamais répondre à nos soifs existentielles, nous, qui que nous soyons, qui avons besoin d'aller à la source, boire et nous y laver, selon les mots de la Vierge Marie. Lors de la neuvième apparition, en effet la Vierge Marie a demandé à Bernadette d’aller gratter le sol en lui disant : "Allez à la source, boire et vous y laver".

Les hospitaliers du Sanctuaire de Lourdes

Prier à la grotte, déposer un cierge, boire aux fontaines, être baigné aux piscines, participer à la procession mariale... Un pèlerinage à Lourdes est rythmé par de nombreux temps forts qui sont tout autant de démarches spirituelles. La mission de ceux que l'on appelle les hospitaliers est d'accompagner et d'entourer les pèlerins. Des bénévoles qui se mettent au service de ceux qui cherchent consolation et espérance, au service de leur renouvellement intérieur et extérieur. Un beau signe de fraternité et d'espérance.