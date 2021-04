Un polar religieux à suspens ou encore un livre jeunesse pour découvrir les trésors de la communion, tout en s'amusant. Voilà ce que nous conseille cette semaine Bruno de Chasteigner de la librairie Siloë, au Mans.



Au sommaire, " Madame la cardinale " de Lucetta Scaraffia, paru aux éditions Salvator. Un roman sur fond d'intrigues et de rivalités au sein du petit monde du Vatican. Un polar religieux à suspens, qui lève le voile sur la condition féminine au Vatican et dans l'Église. Et " Trésors de ma communion " de Sophie de Mullenheim, paru chez Mame éditions, un cadeau idéal pour la première communion de son enfant ou petit-enfant. A découvrir cette semaine dans " À la source des livres ".