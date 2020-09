Magazine diocésain du 29 septembre

Au sommaire du Magazine diocésain cette semaine :

1) La rentrée du Séminaire Notre-Dame de l'Espérance à Orléans : on fait le point avec le Père Laurent Tournier

2) L'arrivée de la Communauté Saint-Martin à Olivet : rencontre avec Don Pierre-Marie de Framond, curé de la paroisse

3) Un parcours pour les jeunes : Me découvrir pour m'orienter : on vous en dit plus avec Christophe Epaud



Pour en savoir plus : orleans.catholique.fr