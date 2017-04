MAGAZINE |Le FinistÃ¨re, un dÃ©partement tournÃ© vers la mer

Avec ses 1250 kilomètres de côtes, soit près d’un quart du littoral français, le Finistère est le premier département côtier de l’hexagone. 117 de ses 282 communes sont littorales.

Ce magazine explore la richesse que cela représente et la manière dont le Finistère a toujours regardé vers la mer pour se développer. Histoire, évangélisation, économie, culture, sport : la mer est partout sur cette terre du bout du monde.





Jean-Yves Besselièvre Jean-Yves Besselièvre

Et si l’arsenal et la construction navale, fers de lance de l’économie locale au 20ème siècle, n’ont plus la même place aujourd’hui, le Finistère est désormais en pointe dans les énergies marines renouvelables. Brest est même comparée par certains à une « Silicon Valley » de la mer.



Stéphane-Alain Riou