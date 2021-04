MAHEO 1 : "L'amour plus fort que la souffrance" première partie

Le docteur Patrick MAHEO est né à MALESTROIT en 1954 . C’est un grand amoureux se ville qu’il connaît et explore dans ses ouvrages d’historien amateur . Naturellement, il a été contacté dans les années 80 par les sœurs Augustines pour étudier le dossier médical et les phénomènes extraordinaires qui ont jalonné la vie de sœur Yvonne Aimée .

Il en a tiré plusieurs ouvrages dont « l’amour plus fort que la souffrance » et « les bilocations de Sœur Yvonne Aimée de MALESTROIT » aux éditions François Xavier GUIBERT .



Dans cette première partie , il parle des maladies qui très tôt ce sont manifestées, de son enfance jusqu’à son entrée au noviciat .