"Mais délivre-nous du mal", telle est la conclusion de la prière que Jésus nous a transmise. Et c'est autour de cette phrase, que Françoise et Jean-Michel Reiss nous partagent les propos du Pape François en lisant des extraits de son ouvrage "Quand vous priez, dites Notre Père". Ce livre est une conversation entre le Pape François et le Père Marco Pozza, théologien et aumonier de prison.