Aujourd’hui encore, la Bible nous aide à comprendre et éclairer le monde, car l’homme reste soumis aux mêmes passions, enclin aux mêmes erreurs mais aussi capable des mêmes élans de charité et de courage qu’aux époques antérieures. La Bible, lorsqu’elle nous invite à nous émerveiller devant la Création, peut être un guide pour revenir à un plus grand respect de notre environnement et nous aider à grandir dans la foi. Ces deux objectifs reprennent deux des grandes orientations du mouvement des Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens (EDC) (https://www.lesedc.org/) et sous-tendent l’initiative du Marathon de la Parole (https://www.databible.fr/marathon.phtml) en Aquitaine. Le confinement ne permettant pas d’organiser le marathon comme en 2019 dans une église, l’édition 2020 a été réalisée en partenariat avec RCF Bordeaux, par la réalisation de podcasts permettant de combiner la méditation personnelle et la diffusion de la Parole ! Pour cette édition, le choix des textes s’est fait en relisant l’encyclique Laudato’Si dans la perspective de l’engagement « pour la Maison Commune », thème des assises nationales des EDC. Retrouvez ci-dessous en podcasts les principaux textes, et contribuez à leur création en poursuivant les enregistrements sur le site du marathon de la Parole.