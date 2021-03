Marie et Florent JACQUES sont un couple parisien qui a décidé de mettre en BD la vie de Saint Philippe NÉRI que nous avions déjà rencontré en ce début d'année 2020-2021 avec le père AUDRAIN de LORIENT .

Le travail à la fois graphique (Marie dite "Mariamaris") et scénaristique (Florent) a demandé 5 ans et pas mal de "bagarres " dans un couple pourtant soudé par une foi solide.

Ils racontent cette aventure au micro de Ronan Festoc dans Chemins de Traverse