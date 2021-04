Marie-Laure Garnier ou comment le chant devient expression de foi

C'est un chemin qui commence tout naturellement, dans un cadre familial en Guyane. A Kourou, plus précisément. Et très vite, c'est au sein de la chorale de la paroisse que Marie-Laure cultive deux ancrages forts, celui de la musique et une foi inébranlable : "En Guyane, on a beaucoup de rassemblements familiaux et d'occasions de chanter. C'est très joyeux, c'est très vivant, très fraternel ! Et je pense que ça m'a donné une très belle image de l'Eglise" confie la chanteuse de 31 ans.



Déracinement

Le parcours de Marie-Laure Garnier est aussi marqué par ce départ à 14 ans pour Paris. Un déracinement qui coïncide avec son apprentissage musical au conservatoire de la capitale. Un moment pas forcément facile pour elle : " Ces premières années ont été des années de vide physique... J'avais quitté ma paroisse de Kourou et je ne connaissais vraiment personne, j'étais ballotée [...] j'ai attendu quelques années pour trouver ma paroisse Saint-Pierre de Montrouge dans le 14ème". Une période qui l'amène également à découvrir les différences de culture dans la pratique de la foi : "Quand je suis arrivée à Paris, ça a été complètement différent... Je me suis dit 'oh bah dis donc les parisiens...' et finalement j'y ai pris goût parce qu'en fait j'étais actrice de cette liturgie [...] j'étais heureuse de pouvoir donner ma voix pour permettre aux autres de prier".



Chanter : une mission

Aujourd'hui, chanteuse reconnue, désignée révélation de la musique classique en janvier, Marie-Laure, se sent en mission quand elle chante : " Parce que cette voix est un don qui m'a été donné et qui m'épanoui quotidiennement. Et cette mission c'est de la partager, de permettre à d'autres d'être immergés de la beauté de musique et du bien que ça fait de l'écouter". Vous l'aurez compris, l'objectif de la chanteuse c'est de partager la Joie dans tout ce qu'elle accomplit. Elle qui dit vivre "une foi simple, quotidienne et humble".