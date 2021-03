Marine Davoust : la joie de se donner

A peine diplomée, Marine Davoust est partie vivre dans une cité de Nîmes, au sein de l'association Le Rocher, de octobre 2019 à août 2020. Sa mission était de rencontrer les habitants du quartier et de mettre en place des actions éducatives, sociales et culturelles avec les enfants et les adultes de son entourage. Elle nous raconte ce qu'elle a appris au contact d'une population principalement musulmane et comment cette longue expérience lui a permis d'avancer dans la foi.