Matin du 1er jour : Partons à la recherche du désir qui nous habite

Pour cette première journée, nous allons prendre le temps de nous mettre en route, de nous poser, de nous reposer, et de déposer devant le Seigneur ce que nous sommes, ce qui fait notre vie aujourd’hui, ce qui nous occupe ou nous préoccupe, et notre désir de rencontrer le Christ.

Et pour cela, nous allons cheminer en compagnie de Zachée.