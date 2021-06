Matthieu Dubuisson : une reconversion par le cœur

À 20 ans, Matthieu aime dire qu’il arrive des choses extraordinaires quand on accepte de suivre le Seigneur. Pourtant, quelques années plus tôt, des discours "terre à terre" en filière scientifique lui avaient fait perdre la foi. Il a de nouveau levé les yeux au ciel en août 2020, en regardant le témoignage d’un prêtre en vidéo. Son récit d’expérience de mort imminente lui a fait prendre conscience qu’il existe un chemin spirituel invisible pour les yeux, mais bien palpable pour le cœur. Matthieu s’est laissé toucher par l’Esprit Saint, dont le fruit apporte "l'amour, la joie, la paix, la patience", comme il est écrit dans un passage biblique qui lui est cher. Dire « oui » pour suivre le Christ et Le chercher plus en profondeur qu’une « foi de surface » : la conviction que Dieu existe, Matthieu souhaite l’incarner à travers ses actes. Car c’est aussi en étant pleinement vivant que l’humain et le divin se rencontrent.